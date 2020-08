Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi devrait encore perdre deux talents !

Publié le 5 août 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’ils n’ont plus qu’un an de contrat avec le PSG et qu’ils disposent chacun d’une belle cote à l’étranger, Loïc Mbe Soh et Timothée Pembele devraient partir cet été.

Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris en 2011, de nombreux talents issus du centre de formation du club de la capitale ont été contraints à l’exil puisque les perspectives étaient bouchées en équipe première : Kingsley Coman, Jonathan Ikoné, Moussa Dembélé, Mike Maignan ou encore Dan-Axel Zagadou ont notamment été concernés. Et après avoir déjà laissé filer gratuitement Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche cet été, Nasser Al-Khelaïfi pourrait perdre deux autres talents du PSG.

Mbe Soh et Pembele sur le départ

Comme l’a révélé L’Equipe mardi, Loïc Mbe Soh (19 ans) et Timothée Pembele (17 ans) seraient bien partis pour quitter le PSG cet été, alors qu’il ne leur reste plus qu’un an de contrat. Le premier aurait des touches en Espagne (Cadix, Majorque) et en Angleterre (Norwich, Middlesbrough), tandis que Pembele aurait la cote surtout en Allemagne.