Mercato - PSG : Un ancien du club se verrait bien à la place de Thomas Tuchel !

Publié le 5 août 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Ancien buteur du PSG où il a d’ailleurs été formé, Nicolas Anelka n’exclut pas de venir occuper un jour les fonctions de Thomas Tuchel.

Ces derniers mois, la situation de Thomas Tuchel sur le banc du PSG a beaucoup fait parler, d’autant que Leonardo lui préfère largement le profil de Massimiliano Allegri comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité. Et en attendant de savoir de quoi l’avenir de Tuchel sera fait, un ancien pur produit de la formation du PSG a évoqué la possibilité de venir entraîner un jour au Parc des Princes.

Anelka ne ferme pas la porte au PSG