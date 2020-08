Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait recalé un géant européen pour une pépite !

Publié le 4 août 2020 à 21h30 par A.D.

Le Bayern aurait formulé une offre au FC Barcelone pour Pedri. Après un refus d'Eric Abidal, Karl-Heinz Rummenigge aurait directement approché Josep Bartomeu pour réclamer le transfert de la pépite de 17 ans. Toutefois, le président catalan aurait également fermé la porte à un départ de Pedri.

Tout juste arrivé au FC Barcelone, Pedri susciterait déjà l'intérêt de plusieurs clubs, et notamment en Allemagne. Comme l'a annoncé El Chiringuito dernièrement, le Bayern et le Borussia Mönchengladbach seraient tombés sous le charme de la pépite de 17 ans et souhaiteraient s'attacher ses services lors du mercato estival. Interrogé sur l'intérêt des deux clubs de Bundesliga il y a plusieurs jours, Pedri a confirmé tout en indiquant qu'il n'avait d'yeux que pour le FC Barcelone. « L'essentiel est de jouer. Certaines propositions très intéressantes sont venues de clubs de premier plan en Allemagne. Ils insistent pour moi et le Barça est au courant. Ces clubs croient que je peux y être important et acquérir de l'expérience (…) Mais ce que je veux, c'est jouer et réussir au Barça, et je comprends que si le club ne me voit toujours pas prêt, le mieux est de partir en prêt » , avait-il confié à Sport.es . Malgré tout, le Bayern ne compterait pas abandonner et serait même passé à l'action.

Bartomeu aurait recalé Rummenigge pour Pedri