Mercato - PSG : Un nouvel international français bientôt recruté par Leonardo ?

À la recherche d'un nouveau latéral droit, Leonardo s'intéresserait à Léo Dubois. Le défenseur de l'OL ferait même l'objet d'une première offre du PSG, et serait intéressé par une arrivée dans la capitale.

En fin de contrat avec le PSG, Thomas Meunier n'a même pas prolongé pour disputer la fin de la saison avec ses coéquipiers et a déjà pris la direction du Borussia Dortmund. Thomas Tuchel devra donc faire avec Colin Dagba et Thilo Kehrer pour le côté droit de sa défense jusqu'à la fin du parcours en Ligue des champions, mais le PSG pourrait se montrer actif durant le mercato afin de renforcer ce secteur. Leonardo aurait ainsi activé plusieurs pistes, et s'intéresserait notamment à Léo Dubois. Une piste qui n'est pas surprenante puisque le directeur sportif parisien avait récemment indiqué qu'il songeait à s'attaquer à l'OL suite au départ surprise de Bruno Cheyrou vers le club rhodanien. « Si ce sont les manières de faire, on va s’y mettre aussi. Avec les filles comme avec les garçons... », avait indiqué Leonardo, et il semble que ce dernier ait décidé de passer la seconde dans ce dossier.

Une offensive à 30M€

Ce mercredi, le site Paris Fans révèle en effet que le PSG aurait dégainé une première offre pour l'international français de l'Olympique Lyonnais. Une proposition de 30M€, que le club parisien aimerait payer en 4 fois, aurait été formulée à Jean-Michel Aulas, qui ne ferme pas la porte à un départ de Dubois. Il faut dire que sans Coupe d'Europe la saison prochaine, l'OL va devoir se trouver une autre source de revenus dans les prochains mois. Les deux clubs pourraient donc rentrer en négociation à l'avenir pour Léo Dubois, qui de son côté se verrait bien sous le maillot du PSG.

Dubois intéressé par le PSG ?