Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato : L’ASSE veut accélérer sur une pépite de Ligue 2

Publié le 4 août 2020 à 14h45 par La rédaction

Sur la piste de Maxence Lacroix (Sochaux, Ligue 2), l’ASSE semble vouloir accélérer sur ce défenseur jugé très prometteur. Mais les Verts ne sont pas seuls.

Sur les tablettes de l’ASSE, Maxence Lacroix devient une proie très courtisée du côté de la Ligue 1. Formé à Sochaux, ce joli gabarit (1,90 m) sort d’une très belle saison en Ligue 2 et s’attire de plus en plus de convoitise. Et selon nos informations, l’AS Saint-Etienne semble vouloir accélérer sur ce dossier. En quête de jeunes talents prometteurs, Claude Puel aimerait voir les Verts décrocher la signature de Maxence Lacroix (20 ans).

Metz aussi est là