Mercato - ASSE : Daniel Riolo démonte le projet de Claude Puel !

Publié le 4 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Daniel Riolo est revenu sur les difficultés de l’ASSE en ce début de saison, mais aussi plus généralement sur le projet de rajeunissement mené par Claude Puel.

Claude Puel a profité du mercato estival pour procéder à de nombreux changements dans son effectif. L’entraîneur de l’ASSE a voulu rajeunir son effectif et s’est ainsi séparé de nombreux joueurs à l’instar de Yann M’Vila ou Loïs Diony. Pour les remplacer, le technicien a jeté son dévolu sur de jeunes joueurs. Ainsi Adil Aouchiche (18 ans), Jean-Philippe Krasso (23 ans) ou encore Yvan Neyou (23 ans) ont posé leurs valises à Saint-Etienne. Mais la stratégie de Claude Puel ne s'est pas avérée payante pour l'instant. La dernière victoire des Verts remonte au 17 septembre dernier et le club reste sur cinq défaites consécutives en Ligue 1. Interrogé sur les difficultés de l’ASSE, Daniel Riolo a pointé du doigt le projet de la formation stéphanoise.

« On fait trop reposer des projets, des systèmes de jeu sur des gamins »