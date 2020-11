Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pierre Ménès réclame deux recrues à Claude Puel !

Publié le 3 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que l'ASSE traverse une période très délicate, Pierre Ménès ne comprend pas que les Verts n'aient pas recruté au moins un axial d'expérience.

Après un début de saison plutôt encourageant, l'ASSE vient d'enchaîner un cinquième revers consécutifs en Ligue 1 en s'inclinant face à Montpellier (0-1). Le plan de Claude Puel de miser sur la jeunesse connaît déjà ses limites, et cela se ressent particulièrement dans le secteur défensif. En effet, cet été, William Saliba, Wesley Fofana et Loïc Perrin ont quitté le club tandis que le seul Panagiotis Retsos est arrivé, prêté par le Bayer Leverkusen. Mais avec la blessure du Grec ainsi que celle d'Harold Moukoudi, Claude Puel est obligé de miser sur des jeunes peu expérimentés comme Saidou Sow ou Marvin Tshibuabua. Une gestion pointée du doigt par Pierre Ménès.

«Il aurait peut-être été judicieux de réinvestir dans deux arrières centraux»