Mercato - PSG : David Alaba encore loin de quitter le Bayern Munich ?

Publié le 4 novembre 2020 à 0h15 par A.D.

Engagé jusqu'au mois de juin avec le Bayern, David Alaba a vu son club se retirer des négociations pour une prolongation. Malgré tout, l'international autrichien, qui serait courtisé par le PSG, espérerait toujours poursuivre son aventure en Bavière.

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba se rapprocherait dangereusement d'un départ du Bayern. Alors que son défenseur autrichien se montre trop gourmand, le club bavarois ne compte plus lui faire de nouvelle proposition de contrat. Du moins, c'est ce qu'a clairement fait comprendre Herbert Hainez. « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne vu les moments difficiles que nous traversons. Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre » , a affirmé le président du Bayern à BR24 ce week-end. Malgré tout, David Alaba se verrait s'inscrire davantage sur la durée au Bayern.

David Alaba voudrait toujours rester au Bayern