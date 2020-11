Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Alaba aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 3 novembre 2020 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021 avec le Bayern, David Alaba figurerait sur les tablettes du PSG et de plusieurs autres écuries européennes. Mais visiblement, le temps ne presserait pas pour décider de l'avenir de l'Autrichien.

Quel maillot portera David Alaba la saison prochaine ? Telle est la question. Engagé jusqu'au mois de juin avec le Bayern, l'international autrichien serait dans le flou le plus total quant à son avenir. En effet, le défenseur de 28 ans éprouverait les pires difficultés à trouver un accord financier avec son club et serait courtisé par les plus grands clubs européens, dont le PSG. Face à cela, le Bayern Munich a d'ailleurs décidé de retirer son offre de prolongation. Alors qu'il aurait l'embarras du choix pour son avenir, David Alaba aurait décidé de jouer la montre pour prendre le temps de bien réfléchir avant de trancher.

Une issue au printemps pour David Alaba ?