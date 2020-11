Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce candidat qui valide la ligne de Bartomeu sur Messi

Publié le 4 novembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Pere Riera, candidat à la présidence du Barça, s’est exprimé sur le dossier Messi. Analyse.

Pere Riera, l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone suite à la démission du président Bartomeu, s’est exprimé sur le dossier Lionel Messi, qui n’a toujours pas prolongé alors que son contrat prend fin en juin prochain : « À mon avis, Messi doit rester au Barça, sans qu’il y ait toutes ces histoires. Ce n'est bon pour personne. En fin de compte, c'est Leo Messi qui décide. Je doute fort que Messi veuille quitter le Barça. Je ne jetterai pas la maison par la fenêtre pour Messi ».

Le Barça peut-il encore déséquilibrer ses finances pour Messi ?

De manière explicite, Pere Riera affirme qu’il n’ira pas au-delà d’un certain salaire pour prolonger le contrat de la star argentine et qu’il n’est plus possible de déstabiliser l’équilibre financier du Barça pour Lionel Messi. En cela, il donne a posteriori raison au choix stratégique opéré par Bartomeu, qui s’il a été extrêmement maladroit et mauvais sur la forme, avait probablement la juste vision sur le fond.