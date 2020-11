Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Koeman répond à la sortie fracassante de Setién sur Messi !

Publié le 3 novembre 2020 à 15h00 par A.M.

Alors que Quique Setién a défrayé la chronique ces derniers jours en assurant que Lionel Messi était difficile à gérer, Ronald Koeman a répondu à son prédécesseur.

Entraîneur du FC Barcelone entre les mois de janvier et d'août cette année, Quique Setién a récemment accordé une interview à El Pais dans laquelle il a notamment glissé un tacle à Lionel Messi : « Il est vrai qu'il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo, c'est vrai. Il y a une autre facette qui n'est pas celle du joueur et qui est plus compliquée à gérer. Il est très réservé, mais il te fait comprendre ce qu'il veut. Il ne parle pas beaucoup. Mais oui, regarder, ça il regarde… » Une déclaration qui a bien évidemment fait grand bruit en Espagne ces dernières heures. Une polémique que Ronald Koeman a évoquée.

«Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de Setién, mais je la respecte»