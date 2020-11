Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Setién règle ses comptes avec Messi !

Publié le 1 novembre 2020 à 13h30 par Dan Marciano

Limogé en août dernier après une lourde défaite en Ligue des champions, Quique Setién est revenu sur son passage au FC Barcelone et a lâché ses vérités sur Lionel Messi.

Quique Setién ne sera resté que sept mois sur le banc du FC Barcelone. Arrivé en janvier dernier pour remplacer Ernesto Valverde au poste d’entraîneur, le technicien a quitté la Catalogne après avoir perdu le titre de champion d’Espagne et après avoir été humilié en quart de finale de Ligue de champions par le Bayern Munich (8-2). Remplacé par Ronald Koeman, Quique Setién avait perdu la confiance de ses joueurs. Après une défaite face à Osasuna en juillet dernier, Lionel Messi s’était d’ailleurs montré très critique. « On ne voulait pas terminer la saison comme ça mais ça ressemble à toute la saison. On est une équipe irrégulière, lente, avec peu d’intensité. On a perdu beaucoup de points et le match d’aujourd’hui est un résumé de l’année » avait déclaré l’Argentin, s’en prenant de manière implicite à son entraîneur. Plus de deux mois après son départ, Quique Setién est sorti du silence et a accepté de revenir sur son passage au FC Barcelone.

« Messi n'est pas facile à gérer »