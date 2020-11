Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le nouveau constat accablant de Setién sur Messi !

Publié le 1 novembre 2020 à 13h00 par D.M.

Ancien entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién est revenu sur la place importante qu’occupe Lionel Messi au sein du club catalan.

« Je sais que si tu appelles le président, il va me virer. Mais bon sang, pas besoin de moi le montrer tous les jours. Je le sais déjà » aurait déclaré l’ancien entraîneur du FC Barcelone Gerardo Martino à Lionel Messi lors de son passage en Catalogne entre 2013 et 2014. Cette phrase qu’aurait prononcé le technicien illustre la place importante qu’occupe l’attaquant au Barça. Arrivé durant son enfance au sein de la formation blaugrana, Messi est devenu le visage du club et, au fil des années, une voix qui compte. Au point de devenir plus important que l'entraîneur du FC Barcelone ? Quique Setién a tenté de répondre à cette question.

« Il y a des millions de personnes qui pensent que Messi, ou tout autre joueur, est plus important que le club et l'entraîneur »