Foot - Barcelone

Barcelone : Koeman réagit face aux critiques !

Publié le 2 novembre 2020 à 7h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone réalise un début de saison en demi-teinte, Ronald Koeman est particulièrement pointé du doigt ces dernières semaines, notamment pour sa gestion des remplacements en match. L'entraîneur blaugrana a tenu à défendre ses choix en conférence de presse.

Après deux premières journées encourageantes avec des larges victoire contre Villareal (4-0) et Celta Vigo (0-3), le FC Barcelone reste désormais sur quatre matchs sans victoires en Liga. Des résultats décevants, et des choix qui interrogent déjà concernant Ronald Koeman. Alors qu'Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont peu à peu perdu leur place dans le onze de départ au profit de jeunes talents à l'image de Pedri ou Ansu Fati, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas n'a toujours pas accordé une chance à Riqui Puig, dont la non convocation en équipe première fait de plus en plus polémique. Alors que ses remplacements ont largement fait parler lors du match nul du FC Barcelone contre Alavès ce samedi, Ronald Koeman a tenu à défendre ses choix.

« Je voulais changer les choses pour gagner le match »