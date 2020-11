Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Quique Setién revient sur la grosse polémique de son passage au Barça !

Publié le 1 novembre 2020 à 19h00 par H.G.

Alors que l’attitude de son adjoint avait fait polémique du temps où il entrainait le FC Barcelone, Quique Setién a pris la défense de l’homme avec lequel il travaille depuis maintenant plusieurs années.

La débâcle face au Bayern Munich en Ligue des Champions a été la contre-performance de trop pour Quique Setién. Arrivé au FC Barcelone en lieu et place d’Ernesto Valverde a l’hiver 2020, l’ancien technicien du Real Betis n’a pas fait long feu au sein du club catalan et a logiquement été limogé après cette humiliation historique face aux Bavarois. Et si Quique Setién n’a jamais semblé avoir la mainmise sur le vestiaire du Barça tout au long de son mandat, un fait a particulièrement fait polémique : les images de son adjoint Eder Sarabia se plaignant avec véhémence sur le bord du terrain lorsque les joueurs du FC Barcelone manquaient une action. Pour le moins très expressif, l’adjoint du technicien espagnol a fréquemment été pointé pour son attitude qui laissait parfois à désirer. Cependant, loin de tout cautionner, Quique Setién a tenu à prendre la défense de son homme de confiance dans un entretien à El País paru ce dimanche.

« C'est un homme qui a de l'énergie pure »