Real Madrid - Clash : L’énorme chambrage de Mourinho sur le cas Gareth Bale !

Publié le 2 novembre 2020 à 8h30 par La rédaction

Buteur victorieux face à Brighton (2-1) dimanche soir, Gareth Bale a enfin trouvé le chemin des filets depuis son retour à Tottenham. Heureux pour son joueur, José Mourinho n’a pas manqué l’occasion d’adresser un tacle au Real Madrid.

Sept ans après, revoilà Gareth Bale à Tottenham ! Poussé vers la sortie par Zinédine Zidane, le Gallois a quitté le Real Madrid pour revenir au sein de l’équipe qui l’a dévoilé au plus haut niveau. Un retour jusqu’ici discret, mais enfin ponctué par un but dimanche soir face à Brighton. Entré en jeu à la 70e minute, le joueur de 31 ans a libéré les siens, seulement trois minutes après son apparition. Et comme un symbole, c’est sur une offrande d’un autre indésirable des Merengue, Sergio Reguilon, qu’il a ouvert son compteur. Un scénario qui permet aux Spurs de s’emparer de la deuxième place, et fait le bonheur de José Mourinho.

« J’irai regarder le site web de Madrid »