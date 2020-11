Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel est clairement interpellé pour Ryad Boudebouz !

Publié le 3 novembre 2020 à 22h00 par D.M.

Ancien coéquipier de Ryad Boudebouz à l’ASSE, Loïc Perrin espère que l'international algérien fera son grand retour sur les pelouses de Ligue 1 cette saison.

Arrivé en juillet 2019 à l’ASSE, Ryad Boudebouz ne rentre plus dans les plans de Claude Puel. L’entraîneur stéphanois a voulu rajeunir son effectif durant le mercato estival et se séparer des gros salaires à l’instar de l’international algérien. Boudebouz était prêt à quitter l’ASSE et à rejoindre le Qatar Sports Club durant le mois d’octobre. Finalement, l’opération n’a pas vu le jour en raison des exigences salariales du joueur de 30 ans qui a été contraint de retourner dans le Forez. Alors que le projet de Claude Puel est remis en cause après un début de saison compliqué, Loïc Perrin espère que l’entraîneur accordera sa confiance à Ryad Boudebouz.

«On a un vrai joueur de Ligue 1, qui est disponible, pourquoi ne pas s'en servir'»