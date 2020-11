Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme retour de flamme pour Lionel Messi ?

Publié le 3 novembre 2020 à 11h30 par Dan Marciano

Alors que le contrat de Lionel Messi arrive à son terme à la fin de la saison, Manchester City envisagerait de lui proposer un précontrat au mois de janvier. L’attaquant du FC Barcelone ne compterait pas se pencher sur son avenir avant la fin de la saison.

Le FC Barcelone traverse une période trouble. Josep Maria Bartomeu, qui occupait la présidence du club depuis 2014, a démissionné après avoir fait face à une motion de censure. Sa gestion sportive, et notamment du cas Lionel Messi, avait été critiquée par les socios. Durant le mercato estival, l’attaquant argentin avait envoyé un burofax à ses dirigeants afin de demander son départ. La Pulga avait l’intention de rompre unilatéralement son bail en activant une clause présente dans son contrat. Mais la direction du FC Barcelone ne semblait pas du même avis. Bartomeu considérait que la clause n’était plus valable et réclamait 700M€ pour laisser filer son joueur. Ne voulant pas entrer en conflit avec ses dirigeants, Lionel Messi a décidé de rester en Catalogne cette saison, mais la question de son avenir devrait animer les prochains mercato.

Manchester City et l'Inter prêts à abattre leurs cartes?

Président du comité de gestion intermédiaire à la tête du FC Barcelone, Carles Tusquets a indiqué, ce lundi, que les prochaines élections présidentielles devraient se dérouler en janvier prochain. Et celui qui accèdera à ce poste aura la lourde tâche de régler l’avenir de Lionel Messi. Son contrat arrive à son terme à la fin de la saison et les négociations pour prolonger son bail sont à l’arrêt. Par ailleurs, de nombreux clubs seraient prêts à profiter de la situation pour tenter leur chance dans ce dossier. C’est notamment le cas de Manchester City qui aurait déjà tenté de recruter l’Argentin durant l’été. Selon les informations de The Telegraph , le club de Pep Guardiola espérerait toujours attirer Lionel Messi et compterait lui offrir un précontrat durant le mois de janvier. Directeur général de Manchester City, Omar Berrada avait d’ailleurs ouvert la porte à un transfert de l’Argentin : « Il est clairement le meilleur joueur du monde, donc je pense que n'importe quel club aimerait avoir Messi dans l'équipe, mais cela n'est pas arrivé. Nous verrons si cela devient un jour une possibilité. S'il quitte Barcelone et si Messi devient un sujet de discussion, nous pourrions alors explorer cette option ». Mais la formation de Premier League ne serait pas la seule à rêver de Lionel Messi. Présent sur le plateau d’ El Chiringuito , Eduardo Inda a indiqué que l’Inter avait d‘ores et déjà formulé une offre pour tenter de recruter le joueur.

L'avenir de Messi, une priorité pour le prochain président