Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se bouscule pour Florian Thauvin !

Publié le 3 novembre 2020 à 9h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Si l’OM et Pablo Longoria travaillent pour le prolonger, la liste des prétendants s’allonge de jour en jour.

Si l’Olympique de Marseille ne sombre pas totalement en ce début de saison, c’est en partie grâce à Florian Thauvin. Avec trois buts et cinq passes décisives, l’ailier droit est la principale menace d’une attaque olympienne en perte de vitesse. Voilà pourquoi Pablo Longoria travaille activement à la prolongation du joueur de 27 ans, dont le contrat arrive à son terme en juin prochain. Des discussions qui s’annoncent compliquées, car les Phocéens ne sont pas au mieux financièrement, tandis que le joueur serait en position de force pour négocier son nouveau bail.

Une longue liste de prétendants

D’autant plus que les prétendants sont nombreux à vouloir enrôler le champion du monde. Outre le Milan AC, en pôle sur le dossier comme l’a révélé le10sport.com, L’Équipe de ce mardi a également fait état des intérêts de Leicester City et de Naples. Des formations qui représenteraient un passage de cap non négligeable pour Florian Thauvin, mais surtout qui pourraient lui proposer un meilleur salaire que l’OM. La situation se complique de plus en plus pour Pablo Longoria dans ce dossier, alors que le joueur aura l’opportunité dès janvier de négocier pour partir libre dans le club de son choix.