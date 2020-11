Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'action pour cette star du Real Madrid !

Publié le 3 novembre 2020 à 8h45 par A.M.

En fin de contrat au Real Madrid à l'issue de la saison, Sergio Ramos aurait reçu une offre du PSG qui lui proposerait un contrat de trois ans avec à la clé un salaire estimé à 12M€ par an.

La situation de Sergio Ramos sera a suivre de très près. Et pour cause, le contrat du capitaine du Real Madrid prend fin en juin prochain, et jusque-là, il n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger son bail. Les relations entre le défenseur central et Florentino Pérez seraient toutefois excellentes ce qui permettrait d'avoir un certain optimisme du côté merengue. Mais bien évidemment, la présence d'un tel joueur sur le marché ne laisse pas indifférents plusieurs grands clubs européens à l'image du PSG qui cherche toujours un successeur à Thiago Silva.

Le PSG offre un contrat de 3 ans à Sergio Ramos