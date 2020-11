Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait déjà l'unanimité à Porto !

Publié le 3 novembre 2020 à 7h45 par La rédaction

Alors que son équipe s'apprête à défier l’OM ce mardi en Ligue des champions, Sergio Conceiçao a évoqué la trace laissée par André Villas-Boas à Porto.

André Villas-Boas voulait à tout prix éviter cette rencontre, mais le destin en a décidé autrement. Ce mardi, son équipe, l’OM, défiera son club de cœur le FC Porto. Une rencontre particulière pour l‘entraîneur marseillais qui n’a jamais caché son envie de retrouver son ancienne formation après son passage à Marseille. « J’ai des autres ambitions dans le football. J’ai un petit rêve aussi : devenir président de Porto » avait-il indiqué en septembre dernier. Les prochaines élections présidentielles sont programmées en 2024 et André Villas-Boas a de réelles chances de prendre la succession de Jorge Nuno Pinto da Costa selon un agent implanté au Portugal : « S’il se présentait, il serait le grand favori. Ça dépend de l’équipe qu’il réunirait autour de lui, mais il réunit beaucoup de qualités, il connaît très bien le club, est un bon communicant et est très charismatique . »

Conceiçao loue le travail de Villas-Boas à Porto