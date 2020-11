Foot - Mercato - PSG

Mercato : Ramos, Mbappé, Vinicius... Ça va chauffer entre le PSG et le Real Madrid !

Publié le 3 novembre 2020 à 13h30 par A.M.

L'été prochain, l'axe entre le PSG et le Real Madrid pourrait bien chauffer. Plusieurs joueurs sont effectivement annoncés dans le viseur des deux clubs, alors que d'autres pourraient troquer leur tunique madrilène pour celle du club parisien, et inversement.

Après un mercato largement influencé par la crise du Covid-19, les prochains marchés seront scrutés de près. Et le Real Madrid sera particulièrement observé. Et pour cause, le club merengue n'a recruté aucun joueur puisque seul Martin Odegaard, de retour de prêt, est venu renforcer l'effectif de Zinedine Zidane. Les Madrilènes ont en revanche réussi à alléger leur groupe en vendant plusieurs joueurs à l'image d'Achraf Hakimi et Sergi Reguilon dont les transferts ont rapporté près de 70M€ tandis que le départ des indésirables Gareth Bale et James Rodriguez ont allégé la masse salariale du Real Madrid qui semble avoir réalisé des économies pour frapper très fort l'été prochain avec un objectif en tête : Kylian Mbappé.

Mbappé, au cœur de toutes les attentions

En effet, cela plusieurs mois que le Real Madrid a fait de l'attaquant du PSG sa grande priorité. Et le club merengue compte bien mettre toutes les chances de son côté pour recruter le Champion du monde dont le contrat à Paris prend fin en juin 2022. Par conséquent, s'il ne prolonge pas son bail, Kylian Mbappé sera en position de force dans les négociations s'il veut partir en fin de saison. Et à Madrid, on a bien conscience de cette situation et on travaille déjà sur la meilleure offre possible pour convaincre le PSG. Selon les informations d'Eduardo Inda, le montant estimé de l'opération avoisine les 250M€. Une somme qui semble très difficile à atteindre compte tenu de la crise sanitaire et de son impact sur les finances des clubs. Par conséquent, le directeur d' OK Diario , présent sur le plateau du Chiringuito , assure que le Real Madrid songerait à inclure Vinicius Junior dans le deal afin de faire baisser le prix de la transaction. Leonardo apprécie le profil du Brésilien, mais cela ne garantit pas que le PSG acceptera cette transaction.

Ramos, la vengeance du PSG ?