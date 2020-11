Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos prêt à accepter l'offre de Leonardo ? La réponse !

Publié le 3 novembre 2020 à 10h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos ne manquera probablement pas de prétendants dans les prochaines semaines. Mais le défenseur espagnol fait du Real Madrid sa priorité malgré l'intérêt du PSG.

L'avenir de Sergio Ramos est un dossier brûlant du côté du Real Madrid. Et pour cause, le contrat du capitaine merengue prend fin en juin prochain et n'a toujours pas été prolongé. Le temps presse puisque l'international espagnol a prouvé qu'il était toujours aussi important dans l'effectif de Zinedine Zidane et son départ laisserait un énorme vide au Real Madrid. Et la menace d'un départ existe puisque le PSG et la Juventus lui auraient offert un contrat de 3 ans, assorti d'un salaire équivalent à celui qu'il touche actuellement, à savoir 12M€ nets par an.

La priorité de Ramos est de prolonger au Real Madrid