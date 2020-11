Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a peut-être la bonne formule pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 novembre 2020 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 3 novembre 2020 à 18h32

Désireux de s'attacher les services de Kylian Mbappé, le Real Madrid s'interroge sur l'offre à formuler au PSG pour récupérer l'attaquant français. Ce lundi, l'hypothèse d'un échange avec Vinicius Jr a de nouveau été évoquée en Espagne, une opération qui pourrait séduire le club de la capitale.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé fait office de priorité aux yeux de Leonardo. L'Italo-brésilien est conscient que l'attaquant de 21 ans sera l'objet de toutes les convoitises l'été prochain et espère le convaincre de prolonger son aventure dans la capitale française, mais cela ne sera pas simple. Alors que le Paris Saint-Germain a déjà ouvert les discussions avec le joueur et son entourage, aucune offre concrète n'a encore été formulée comme vous l'a récemment indiqué le10sport.com. Cela ne semble donc pas très bien engagé pour le PSG, d'autant que Kylian Mbappé s'interroge sérieusement concernant son avenir, et l'intérêt du Real Madrid y est pour beaucoup. Les Merengue font du Bondynois leur priorité pour renforcer l'effectif et pourraient décider de passer à l'action dès l'été prochain, lorsque Mbappé entrera dans sa dernière année de contrat. Sans prolongation à la clé pour le joueur, le PSG pourrait donc être contraint de négocier le transfert de sa star afin de ne pas voir cette dernière partir gratuitement l'année suivante, et cela pourrait donner des idées à Florentino Pérez.

La bonne formule trouvée pour Kylian Mbappé ?

Comme l'a révélé Eduardo Inda ce lundi soir sur le plateau d' El Chiringuito , le Real Madrid serait prêt à trouver un compromis avec le PSG en incluant l'un de ses jeunes talents dans l'opération Mbappé l'été prochain. « Si Mbappé vient, le Real serait prêt à inclure Vinicius dans l'opération. On parle d'une opération à 250M€ et le club madrilène souhaite baisser le prix en incluant un joueur », a confié le directeur d' OK Diario . Florentino Pérez a peut-être trouvé la clé pour enfin mettre la main sur Kylian Mbappé. En effet, Vinicius Jr semble être l'un des quelques joueurs du Real Madrid à séduire Leonardo. Au micro d' El Transistor il y a quelques jours, le journaliste Fernando Burgos avait révélé que le directeur sportif du PSG s'était déjà positionné par le passé sur la pépite brésilienne de Zinedine Zidane : « Le PSG a tenté à deux reprises de recruter Vinicius, ils ont mis beaucoup d’argent sur la table. Et les deux fois, le Real Madrid a refusé ». Un intérêt qui n'est pas nouveau puisque plusieurs médias espagnols ont évoqué l'intérêt parisien pour Vinicius Jr depuis le retour de Leonardo aux affaires en 2019. Jusqu'ici réticents à laisser partir leur pépite, les Merengue sembleraient avoir changé d'avis pour Vinicius, et il y aurait une explication.

Le Real Madrid doute de Vinicius Jr