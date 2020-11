Foot - Mercato - Chelsea

Mercato- Chelsea : Lampard valide totalement Edouard Mendy !

Publié le 2 novembre 2020 à 15h05 par La rédaction mis à jour le 2 novembre 2020 à 15h06

Présent en conférence de presse, l’entraîneur de Chelsea Franck Lampard n’a pas tari d’éloges à l’égard d’Edouard Mendy, arrivé cet été.