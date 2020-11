Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane ouvre la porte à un retour !

Publié le 4 novembre 2020 à 9h00 par La rédaction

N'entrant pas dans les plans de Zinedine ZIdane cette saison, Sergio Reguilon a rejoint Gareth Bale à Tottenham cet été, mais ne serait pas contre un retour au Real Madrid...

Auteur d'une saison remarquable en prêt au FC Séville la saison passée, Sergio Reguilon n'est toutefois pas parvenu à convaincre Zinedine Zidane de lui accorder une chance cette saison. Souhaitant dégraisser l'effectif afin d'équilibrer les comptes du Real Madrid et de se préparer au mercato estival 2021 lors duquel les dirigeants madrilènes aspirent à s'attacher les services de Kylian Mbappe et Eduardo Camavinga, le technicien français s'est ainsi séparé de l'international espagnol, favorisant Ferland Mendy et Marcelo dans le couloir gauche. Si le départ de Sergio Reguilon pour Tottenham contre 30M€ n'a pas fait l'unanimité au Real Madrid, le jeune défenseur aurait également apprécié pouvoir s'imposer dans son club formateur, mais ne désespère pas de faire son retour...

« Le Real Madrid est ma maison »