Mercato - PSG : L’été prochain, le PSG va croiser la route du Real Madrid

Publié le 4 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Hormis le dossier Kylian Mbappé qui touche directement les deux clubs, le PSG et le Real Madrid sont susceptibles de se livrer des batailles sans merci pour d’autres opérations. Que ce soit des joueurs ou des entraîneurs.

N’ayant pas bougé ses pions lors du dernier mercato estival en raison de la crise financière engendrée par le Covid-19, le Real Madrid prévoirait de frapper fort lors l’été prochain. La priorité du Real Madrid se nomme sans surprise Kylian Mbappé qui refuse de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG. Outre la transaction directe entre les deux clubs pour le champion du monde tricolore, des dossiers chauds dans lesquels le PSG et le Real Madrid font figure de sérieux prétendants vont animer le mercato estival.

L’été de toutes les batailles pour le PSG et le Real Madrid