Mercato - PSG : Cet été, Leonardo a fait «une excellente opération»

Publié le 4 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Bien que le joueur ait connu des soucis physiques répétés ces dernières années, Rafinha Alcantara est un profil qui fera des différences pour le PSG selon son père Mazinho et pour plusieurs.

C’était l’une des grandes surprises du mercato estival parisien. Alors que RMC Sport assurait à 18h lors du deadline day que le PSG avait bouclé son marché au niveau des arrivées, une opportunité de dernière minute s’est présentée pour Leonardo avec Rafinha Alcantara qui n’était plus dans les grâces de la direction du FC Barcelone. Résultat, pour un rien, Rafinha a débarqué au PSG. Et selon son père Mazinho, le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne s’est pas trompé avec le milieu offensif brésilien.

« Rafinha va rendre cette confiance et donner satisfaction au PSG »