Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce retentissante sur le dossier Haaland !

Publié le 4 novembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs mois, le recrutement d'Erling Haaland pourrait s'avérer plus difficile que prévu pour les dirigeants madrilènes, alors que l'international norvégien ne disposerait finalement pas de clause libératoire.

Moins d'un an après son arrivée du côté du Borussia Dortmund, Erling Haaland a d'ores et déjà tapé dans l'œil de nombreux cadors européens, à l'image du Real Madrid ou encore de Manchester United. Si le directeur sportif du Red Bull Salzburg a récemment affirmé qu'il rejoindrait Liverpool, les dirigeants madrilènes surveilleraient la situation de l'international norvégien depuis plusieurs saisons. Toutefois, les Merengues souhaitent attendre 2022 avant de passer à l'offensive sur Erling Haaland, alors que les recrutements de Kylian Mbappe et d'Eduardo Camavinga s'annoncent comme les priorités du Real Madrid l'été prochain. Le recrutement du jeune buteur de 20 ans pourrait toutefois être plus complexe que prévu pour les Merengues ...

Haaland ne disposerait pas de clause libératoire !