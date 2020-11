Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour la présidence du Barça !

Publié le 4 novembre 2020 à 12h00 par Th.B.

Les socios du FC Barcelone vont élire un nouveau président après que Josep Maria Bartomeu ait déposé sa démission la semaine dernière. Et Joan Laporta, l’ancien président du club blaugrana, aurait enfin décidé de se présenter.

Depuis une semaine, le FC Barcelone est sans président. En effet, étant confronté à la dure réalité économique du club ainsi qu’à la pression des socios qui ont rempli une motion de censure à son encontre, Josep Maria Bartomeu n’avait pas d’autre choix que de déposer sa démission. D’ici le mois de janvier, de nouvelles élections devraient avoir lieu afin de nommer un président et une direction à la tête du FC Barcelone. Candidat à la présidence, Victor Font est sans contestation possible le plus actif et le plus présent dans les médias. Il a même évoqué son projet à Sky Sports dernièrement concernant la prolongation de Lionel Messi et le rapatriement de grands noms du Barça tels que Xavi Hernandez, Pep Guardiola, Andrés Iniesta et Carles Puyol. Néanmoins, un adversaire de taille et bien connu des socios blaugrana vient pimenter ces élections.

Joan Laporta se présente !