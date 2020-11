Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bis repetita pour Ronald Koeman en janvier ?

Publié le 4 novembre 2020 à 9h30 par Th.B.

Faute de moyens nécessaires et n’étant pas parvenu à suffisamment dégraisser l’effectif en amont lors du dernier mercato, le FC Barcelone n’a pas pu mener à bien les opérations Memphis Depay et Eric Garcia. Mais ce ne serait que partie remise, à l’été prochain ?

Josep Maria Bartomeu avait fait des promesses en mars dernier. Malgré la crise sanitaire qui commençait tout juste à toucher le monde du football, le désormais ex-président du FC Barcelone assurait aux socios blaugrana que « le Barça sera sur le marché, disposé à effectuer les opérations qu'il jugera appropriées. Bien sûr, nous aurons la capacité. Je le répète, nous sommes le club qui a le plus de revenus dans le monde ». Quelques mois plus tard, Bartomeu revenait sur ses paroles et assurait que le FC Barcelone s’était retiré de l’opération Lautaro Martinez, le club ne pouvant pas trouver d’accord avec l’Inter pour celui qui était censé prendre la succession de Luis Suarez. Et pendant la totalité du mercato, le FC Barcelone a dû bricoler et se séparer pour presque rien de certains cadres. Seul Sergiño Dest a débarqué après une opération effectuée cet été, les Pedri, Francisco Trincao et Matheus Fernandes ayant été recrutés l’hiver dernier. Et les priorités de Ronald Koeman, en les personnes de Memphis Depay et Eric Garcia n’ont pas pu être présentées au Camp Nou.

Garcia et Depay, des dossiers à deux vitesses