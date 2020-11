Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour cette demande de Tuchel !

Publié le 4 novembre 2020 à 9h15 par Th.B.

Comme la presse allemande le révélait en août dernier, Thomas Tuchel aurait communiqué le nom de David Alaba au directeur sportif du PSG dans le cadre de la succession de Thiago Silva. Et l’homologue bavarois de Leonardo a clairement ouvert la porte au départ de l’Autrichien du Bayern Munich.

Voici un dossier qui a déjà bien animé le mercato estival, et ne cesse d’alimenter les rumeurs ces derniers jours. Dimanche, alors que les négociations entre les dirigeants du Bayern Munich et le clan David Alaba s’éternisaient concernant la prolongation de contrat du défenseur central bavarois, le sien expirant en juin prochain, Herbert Hainer mettait un terme à cette situation délicate pour le club. En effet, le président du Bayern profitait d’une interview afin de clore le feuilleton Alaba, ou du moins la question de sa prolongation. Ne parvenant pas à se mettre d’accord avec l’Autrichien et son agent Pini Zahavi réclamant un salaire annuel de 20M€, le champion d’Europe a décidé de « retirer son offre de prolongation » . De quoi permettre au PSG de rêver plus grand, Thomas Tuchel ayant réclamé l’arrivée de David Alaba au début du mois d’août afin de pallier le départ de Thiago Silva selon Sport BILD. Et l’entraîneur du PSG voit la zone se dégager pour l’international autrichien.

« Nous devons supposer que David va nous quitter »