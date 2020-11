Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès réclame d'énormes changements à André Villas-Boas !

Publié le 4 novembre 2020 à 15h45 par A.M.

Alors que l'OM vient d'enchaîner un troisième revers consécutifs en Ligue des Champions cette saison, Pierre Ménès réclame des changements dans le onze de départ.

Pour son retour en Ligue des Champions, l'OM nourrissait de belles ambitions au sein d'un groupe dans lequel Manchester City est le grand favori. Mais après trois journées, les espoirs de qualification en huitième de finale sont déjà réduits à néant. Et pour cause, le club phocéen vient de concéder un troisième revers en autant de matches sur la pelouse du FC Porto mardi soir (0-3). Une rencontre durant laquelle André Villas-Boas avait décidé d'aligner à nouveau Dimitri Payet et Dario Benedetto tandis qu'aucune recrue estivale n'était présente dans le onze de départ. Une situation que Pierre Ménès a dû mal comprendre d'autant plus que Michaël Cuisance ou encore Pape Gueye ont montré de belles choses.

Pierre Ménès veut voir les recrues