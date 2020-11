Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Labrune a bien failli devancer le projet McCourt !

Publié le 4 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Présent sur le banc de l’OM depuis environ un an et demi, André Villas-Boas aurait pu connaître le club phocéen bien avant, sous la présidence de Vincent Labrune.

Durant l’exercice 2019-2020, pour sa première saison sur le banc de l’OM, André Villas-Boas a réussi à hisser le club phocéen à la deuxième place du podium, synonyme de Ligue des Champions. L’entraîneur portugais s’est donc mis les supporters de l’OM dans la poche en seulement quelques mois, et a parfaitement su répondre aux attentes placées en lui. D’ailleurs son agent, Carlos Gonçalves, a fait une révélation qui a de quoi susciter des regrets chez fans inconditionnels de l’OM…

Villas-Boas aurait pu signer bien avant