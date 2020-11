Foot - Mercato

Mercato : Pierre Ménès valide le choix d’Hatem Ben Arfa !

Publié le 4 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Recruté gratuitement par Bordeaux cet été, Hatem Ben Arfa pourrait beaucoup apporter au club girondin de par son talent selon Pierre Ménès.

Après un passage de quelques mois peu concluant en Espagne, avec le Real Valladolid, Hatem Ben Arfa (33 ans) a finalement opté pour un retour en Ligue 1 cette saison afin de se relancer. Et convaincu par les discours de Jean-Louis Gasset qu’il avait déjà côtoyé en équipe de France, l’ancien attaquant de l’OM et du PSG s’est engagé avec les Girondins de Bordeaux. Un choix assez intéressant selon Pierre Ménès, qui évoque le cas Ben Arfa dans les colonnes de France Football.

« Hatem est bankable pour Bordeaux »