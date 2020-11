Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pourquoi les Verts n’ont pas réinvesti une partie du transfert de Fofana

Publié le 3 novembre 2020 à 17h15 par La rédaction

Des questions commencent à poindre sur le recrutement de l’ASSE. Certaines ont une réponse toute trouvée…

Alors que l’AS Saint-Etienne s’enfonce lentement mais sûrement au classement, la question du recrutement mené par Claude Puel remonte forcément à la surface, à l’image de cette analyse de Pierre Menès : « Je l’ai dit que je n’étais pas fan de ce projet, que trop de jeunesse tuait la jeunesse. C’est malheureusement ce qui est en train de se passer. Alors je sais pertinemment que le club a des problèmes financiers, mais il a tout de même vendu Saliba et Fofana pour 70 M€ en quelques mois. Il aurait peut-être été judicieux d’en réinvestir 10 ou 15 dans deux arrières centraux un peu plus expérimentés ».

Le trou au budget encore loin d’être bouché…

S’il apparaît clair que le recrutement de l’ASSE apparaît beaucoup trop jeune et déséquilibré, constitué de nombreux paris improbables là où il aurait fallu certaines certitudes, un élément explique pourquoi le club n’a pas réinvesti une petite partie des 50M€ encaissés sur les deals Fofana-M’Vila-Honorat-Dias : malgré toutes ces ventes, il manque encore un montant important pour boucler le budget. D’autres départs sont d’ailleurs programmés cet hiver, à commencer par celui de Ryad Boudebouz. Dans ces conditions, les Verts ne peuvent se permettre de réinvestir des montants conséquents.