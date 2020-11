Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Villas-Boas déjà tout tracé ?

Publié le 3 novembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Le technicien portugais s’est exprimé sur son avenir ces derniers jours. Il est possible d’en tirer des conclusions claires. Explication.

Alors que le contrat d’André Villas-Boas expire à la fin de la saison et qu’aucun accord n’a pour l’instant été trouvé pour un nouveau bail, le coach portugais est revenu dans les médias sur sa situation : « L'unique proposition que j'ai eue était pendant les affaires chaotiques. Je ne savais pas si je continuais. J'ai refusé cette proposition. Je n'ai plus eu d'approche. Quand j’ai refusé la prolongation de contrat, j’ai dit précisément ça à Frank McCourt : ‘Si j’avais été un autre entraineur, j’aurais pris les trois ans de contrat que tu m’offres, et je me serais fait virer en deux semaines… Mais ce n’est pas mon genre’ ».

Vers un départ libre en fin de saison