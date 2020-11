Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas valide totalement les choix forts de l'été !

Publié le 2 novembre 2020 à 19h30 par B.C.

Alors que l'OM disposait d'un effectif léger la saison dernière, plusieurs joueurs sont venus renforcer le groupe d'André Villas-Boas durant l'été. Présent en conférence de presse ce lundi, le Portugais s'est réjoui de ce changement.

En proie à de grosses difficultés financières qui ne se sont pas arrangées avec la crise du coronavirus, l'OM se préparait à un mercato estival très compliqué. De nombreux départs étaient attendus alors qu'André Villas-Boas voulait au contraire étoffer son effectif. Finalement, au terme d'un recrutement malin, l'OM est parvenu à se renforcer avec cinq joueurs. Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres de tout contrat tandis que deux autres Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance ont été prêtés. Ainsi, l'Olympique de Marseille n'a déboursé que 8M€ pour Luis Henrique. S'il faudra encore attendre avant de savoir si la direction a fait le bon choix qualitativement, cela reste une bonne nouvelle quantitativement puisque Villas-Boas avait plusieurs fois affiché le désir de récupérer plusieurs renforts en vue de la Ligue des champions. Présent en conférence de presse ce mardi à la veille d'affronter le FC Porto, le Portugais s'est réjoui de la concurrence dans son groupe.

«On a fait un très bon mercato »

« Le vrai changement de l'OM, d'une saison sur l'autre, c'est qu'on a la concurrence. Si on n'avait pas eu la compétition cette année, on aurait souffert. C'était difficile de mettre une équipe en place à chaque match. Les mecs qui sont là sont bons, et comme ils sont bons, ils énervent les indiscutables de la saison dernière. C'est normal, c'est la concurrence dans le football. J'essaye toujours de leur expliquer ce que j'ai à l'esprit du point de vue de la stratégie et de la performance. De sorte qu'il n'y ait aucun doute entre nous. C'est la grosse différence avec la saison passée. On a fait un très bon mercato, et on a de la concurrence. On croit beaucoup en ces joueurs qui nous ont qualifiés. Je suis là pour les aider », a confié André Villas-Boas.

« On est obligé de faire quelque chose »