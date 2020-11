Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une retraite à l’OM ? La réponse de l'agent de Villas-Boas !

Publié le 3 novembre 2020 à 14h45 par Th.B.

Alors qu’il a toujours été clair concernant le fait qu’il ne comptait pas faire une longue carrière d’entraîneur, André Villas-Boas pourrait bien décider de prolonger un peu le plaisir à l’OM avant de prendre sa retraite selon son agent.

Arrivé en juin 2019, André Villas-Boas a su ramener l’OM où le club se doit de se trouver, à savoir à la bataille dans le haut du classement et à une participation à la Ligue des champions, et tout ça lors de sa première saison. Bien que les résultats de l’Olympique de Marseille ne soient pas fameux en C1 cette saison (2 défaites en autant de matchs), la position de Villas-Boas n’est pas pour autant remise en question et les interrogations se multiplient plutôt concernant sa volonté de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin prochain. Dernièrement, le coach de l’OM révélait qu’il comptait discuter avec ses dirigeants à partir du mois de février. « Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l'avenir. La chose la plus importante est que je me sens très bien ici. Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j'aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l'impact européen de l'OM... C'est magnifique! » . Attaché au point d’y prendre sa retraite ? C’est une idée.

L’agent de Villas-Boas ne ferme pas la porte à une retraite à l’OM