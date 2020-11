Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pierre Ménès affiche un énorme regret avec Yann M'Vila !

Publié le 3 novembre 2020 à 14h15 par A.M.

Alors que l'ASSE a fait le choix de laisser filer Yann M'Vila à l'Olympiakos cet été, Pierre Ménès estime que les Verts auraient mieux fait de conserver leur milieu de terrain.

Cet été, Claude Puel a décidé de réaliser une importante revue d'effectif. Et pour cause, alors que l'AS Saint-Etienne est confronté à d'importants soucis économiques, plusieurs cadres ont été poussés au départ afin d'économiser leurs salaires qui pèsent lourds dans les finances du club du Forez. C'est ainsi que Yann M'Vila s'est engagé avec l'Olympiakos où il réalise des débuts intéressants. De quoi laisser des regrets à Pierre Ménès.

«M'Vila ne ferait pas tache dans cette équipe»