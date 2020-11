Foot - OM

OM : Payet affiche ses ambitions avant Porto !

Publié le 2 novembre 2020 à 22h10 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d'affronter le FC Porto, Dimitri Payet a sonné la charge avant un match qui s'annonce crucial pour maintenir les espoirs de qualification.