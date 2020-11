Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas est pointé du doigt pour Kamara !

Publié le 1 novembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Alors que le jeu de l'OM est souvent critiqué, certains choix d'André Villas-Boas sont remis en question. Comme le positionnement de Boubacar Kamara.

Le débat du jeu refait surface à l'OM. Alors que le match contre Lorient, dans des conditions difficiles, a été pointé du doigt, André Villas-Boas avait remis les points sur les i. « Être plus séduisant que ça? Ça va être dur ! » , avait lâché l'entraîneur marseillais en conférence de presse. Après le report du match contre Lens, un déplacement à Porto attend désormais les Olympiens ce mardi en Ligue des Champions.

« Kamara n'est pas un milieu défensif »