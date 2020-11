Foot - OM

OM - Clash : Eyraud se fait encore fracasser par un ancien du club !

Publié le 1 novembre 2020 à 16h45 par A.M.

Interrogé sur son aventure à l'Olympique de Marseille, Rod Fanni en a profité pour adresser un tacle à Jacques-Henri Eyraud suite à son licenciement en février 2018.

Depuis l'arrivée de Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l'OM, plusieurs joueurs ont été licenciés. Il y a bien évidemment Adil Rami, viré pour sa participation à Fort Boyard. Mais avant le Champion du monde, Henri Bedimo et Rod Fanni avaient connus le même sort. Revenu en 2016 à l'OM après avoir déjà évolué à Marseille entre 2010 et 2015, Fanni a donc connu le club phocéen avant et après l'arrivée de Frank McCourt. Interrogé sur son aventure olympienne, le défenseur a ainsi affiché ses regrets concernant la fin de son aventure à l'OM.

Après Rami, Fanni tacle aussi Eyraud