OM - Malaise : Quand Adil Rami dézingue Mitroglou et Radonjic !

Publié le 27 octobre 2020 à 19h15 par T.M.

Ancien joueur de l’OM, Adil Rami a côtoyé de près Kostas Mitroglou et Nemanja Radonjic. Deux joueurs que le champion du monde n’a visiblement pas apprécié…

Entre 2017 et 2019, Adil Rami a défendu les couleurs de l’OM. Bien que l’aventure phocéenne se soit terminée sur une mauvaise note pour le défenseur central, ce dernier regarde tout de même de près ce qui se passe sur la Canebière. Ces dernières semaines, Rami s’est encore une fois lâché sur Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, qu’il a dans son collimateur. Mais du côté du club phocéen, le joueur de Boavista a d’autres cibles. Et au micro de RMC , le champion du monde s’en est notamment pris à Kostas Mitroglou et Nemanja Radonjic, deux joueurs qu’il a bien connu à l’OM.

« Comment tu peux être nonchalant comme ça »