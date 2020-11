Foot - OM

OM - Malaise : En plein doute, Payet répond à Villas-Boas et aux supporters !

Publié le 2 novembre 2020 à 21h45 par A.D.

Alors qu'il peine à évoluer à son plus haut niveau, Dimitri Payet n'a pas été titularisé par André Villas-Boas face à Manchester City. Interrogé en conférence de presse, le milieu offensif de l'OM s'est livré sur sa mise à l'écart et a profité de l'occasion pour répondre aux critiques.

Dimitri Payet vit un début de saison plus que compliqué. Bien loin de son rendement habituel, et de son poids de forme, le milieu offensif de l'OM est sous le feu des critiques. Pour ne pas arranger ses affaires, André Villas-Boas ne semble plus le voir comme un titulaire incontestable. En effet, le coach portugais a décidé de le laisser sur le banc des remplaçants face à Manchester City. Présent en conférence de presse ce lundi soir, Dimitri Payet a mis tout à plat au sujet de sa mise à l'écart et de sa non-titularisation face au Citizens .

«Quand on est un peu moins bon, il faut savoir se remettre en cause»