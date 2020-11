Foot - OM

OM - Malaise : Ce constat alarmant sur l’OM de Villas-Boas…

Publié le 2 novembre 2020 à 1h45 par H.K.

En grande difficulté pour son retour en Ligue des Champions, l’OM ne parvient pas à passer le cap du haut niveau européen. Et un ancien du club phocéen a réalisé un constat très alarmant sur l’équipe entraînée par André Villas-Boas…

L’OM est dans le dur en Ligue des Champions. Après 2 rencontres disputées face à l’Olympiakos, et Manchester City, les phocéens affichent un zéro pointé en ce qui concerne les points pris, avec 2 défaites lors des deux premières rencontres disputées. André Villas-Boas ne parvient pas à hisser son équipe à son meilleur niveau, et le coach portugais commencerait à perdre patience avec certains joueurs qui ne se montrent pas au niveau. Et selon cet ancien de l’OM, l’équipe ne semble pas taillée pour un tel niveau…

« Je n’ai pas l’impression que l’OM soit armé pour la Ligue des Champions »