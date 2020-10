Foot - OM

OM : Jacques-Henri Eyraud est-il un meilleur président que Vincent Labrune ?

Publié le 31 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Vivement critiqué pour sa gestion de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a parfois été comparé à Vincent Labrune ces derniers mois. Mais selon vous, l'actuel patron de l'OM est-il meilleur que son prédécesseur, également très décrié en son temps ?

Nommé par Frank McCourt lors de son arrivée à l'Olympique de Marseille en 2016, Jacques-Henri Eyraud est clairement dans le collimateur des supporters. Ces derniers reprochent au président phocéen sa mauvaise gestion du club et les pertes financières importantes amenant l'OM à être aujourd'hui dans le viseur du fair-play financier. L'écurie marseillaise a en effet enchaîné les achats hasardeux (Strootman, Mitroglou, Caleta-Car) et les arrivées onéreuses (Evra, Rami, Payet) faisant gonfler la masse salariale. Des choix qui n'ont pas vraiment porté leurs fruits sur le plan sportif et qui plombent encore l'OM financièrement, sans oublier la décision de prolonger Rudi Garcia quelques mois avant son départ. De quoi placer Jacques-Henri Eyraud dans une situation délicate auprès des fans de l'OM, mais également de certains joueurs qui entretiendraient des rapports compliqués avec le président olympien. De son côté, André Villas-Boas était proche de claquer la porte cet été suite au départ brutal d'Andoni Zubizarreta, pas de quoi arranger la cote d'Eyraud dans le vestiaire.

Eyraud, meilleur que son prédécesseur ?

Jacques-Henri Eyraud se retrouve ainsi aujourd'hui dans une situation similaire à celle de Vincent Labrune en son temps. L'ancien président de l'OM (2011-2016), désormais à la tête de la LFP, avait vécu des derniers mois très compliqués à Marseille en étant la cible de supporters furieux et de joueurs mécontents des décisions prises à l'époque. Néanmoins, Vincent Labrune était parvenu à réaliser quelques jolis coups sur le marché en recrutant Florian Thauvin, Benjamin Mendy, Mario Lemina ou encore Michy Batshuayi, sans compter pour sa part sur l'important apport financier de Frank McCourt, qui a investi 200M€ à son arrivée pour renforcer l'effectif, à la différence d'Eyraud. Ce dernier peut néanmoins se vanter d'avoir emmener l'OM jusqu'en finale d'Europa League en 2018, même si la suite des événements fût moins glorieuse.



