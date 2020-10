Foot - OM

OM - Polémique : Cet ancien de l’OM qui dézingue la gestion de McCourt et Eyraud !

Publié le 21 octobre 2020 à 14h15 par T.M.

Ancien gardien de but de l’OM, Pascal Olmeta suit toujours de très près l’actualité du club phocéen. Et ce qu’il voit avec Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ne lui plait pas vraiment.

Ça y est, l’OM touche enfin au but. En effet, ce mercredi, le club phocéen retrouve la Ligue des Champions, un objectif qui avait été fixé par Frank McCourt au moment de son arrivée en 2016. Mais que cela aura été long pour se qualifier pour la plus belle des compétitions. Désormais, il va falloir montrer que le projet McCourt tient la route sur la scène européenne et répondre ainsi aux nombreuses critiques. En effet, les détracteurs sont nombreux et l’Américain ne fait clairement pas l’unanimité sur la Canebière. Ancien gardien de l’OM, Pascal Olmeta fait partie de ceux qui regrettent la gestion de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud, notamment en ce qui concerne les figures du club marseillais.

« Il y a de quoi se poser des questions sur la direction prise et les ambitions réelles »