Mercato - Real Madrid : Golf, Tottenham... Cette incroyable sortie sur Gareth Bale !

Publié le 4 novembre 2020 à 19h00 par A.M.

Alors qu'il a rejoint Tottenham en même temps que Gareth Bale, Sergio Reguilon se prononce sur le renouveau du Gallois et reconnaît avoir été surpris par la présence de terrains de golf au centre d'entraînement.

L'axe Tottenham-Real Madrid a chauffé en toute fin de mercato. En effet, décidé à se séparer de Sergio Reguilon et Gareth Bale, le club merengue est tombé d'accord pour un transfert du latéral gauche estimé à 30M€, mais également pour un prêt du Gallois qui retrouve le club qui l'avait révélé au grand public. Et visiblement, Gareth Bale semble renaître au sein du club londonien comme l'explique Sergio Reguilon qui a pu voir l'évolution entre le comportement de l'ailier au Real Madrid et à Tottenham. Son retour en Angleterre semble donc lui avoir fait le plus grand bien. Il faut dire que comme le raconte le défenseur espagnol, des terrains de golf sont installés au centre d'entraînement des Spurs .

«Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y a comme des petits terrains de golf au centre d'entraînement»