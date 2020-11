Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Tuchel... Le Qatar prépare une révolution à Paris !

Publié le 6 novembre 2020 à 9h15 par A.M.

Alors que le début de saison du PSG place Thomas Tuchel dans une situation délicate, depuis Doha, c'est un changement bien plus important qui serait envisagé.

Battu par le RB Leipzig en Ligue des Champions (1-2), le Paris Saint-Germain traverse une période délicate et voit sa qualification pour les huitièmes de finale de C1 être déjà menacée avec seulement trois points pris sur neuf possibles. Une situation qui place nécessairement Thomas Tuchel dans une position délicate vis-à-vis de son avenir puisque ses choix sont pointés du doigt, à l'image de celui d'inverser les positions de Danilo Pereira et Marquinhos. Malgré tout, s'il est sur la sellette, le technicien allemand ne devrait pas être démis de ses fonctions à très court terme. Doha, où l'état-major du PSG est installé, pourrait bien attendre l'été prochain et la fin du contrat de Thomas Tuchel pour trancher.

Leonardo également sur la sellette ?